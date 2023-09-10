台南賓士車大雨滿載5人 高速自撞電桿2人無意識

台南市佳里區今凌晨發生重大車禍，一輛賓士車滿載5人滂沱大雨高速行駛，不明原因自撞路旁電線桿，分別受困車內或拋出車外重傷，5人均受重傷，其中2人到院無心跳，持續搶救中，詳細肇事原因，警消持續調查中。

車禍發生在今凌晨0時許，一輛賓士轎車沿著市道176線麻豆往佳里方向（東往西），高速行經佳里區民安里久井加油站對面，疑大雨視線不佳高速自撞電線桿及撞斷消防栓，車上共有3男2女傷勢均嚴重。

台南市消防局0時16分獲報，調派佳里、西港、將軍、七股、麻豆等分隊7車15名消防隊員趕至，將傷者分別送往佳里奇美及麻豆新樓醫院救治。