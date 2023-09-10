嘉縣番路高壓電塔台電2外包工人疑觸電 1人不治

嘉義縣阿管處宿舍後高壓電塔，昨天上午台電1名外包工人疑觸電不治，消防人員搶救。記者呂慧瑜／攝影 嘉義縣番路鄉觸口台18線阿管處宿舍後方約15公尺高壓電塔，昨天早上傳出2名台電外包工人進行檢查時疑觸電，其中29歲陳男到院前不治，另1名獲救柯男未受傷；台電南區施工處調查，陳男在電塔解開接地線時發生感電事故，柯男見狀立即停止不敢移動，求助人員通報；嘉義地檢署將相驗查明死因，並追查施工作業有無人為過失。

台電南區施工處說，外包工當下做S相AC耐壓接地故障後的故障點查察作業，人員登76連接站解開接地線時發生感電事故，初步調查陳姓外包工感電，疑有電壓送電或有殘電留存，施工安全距離不夠造成，將調查釐清，配合相關單位調查。

救災現場情況危急，2名台電外包人員1昏迷1意識清楚，在8公尺高待救，現場下雨，場面怵目驚心，加上要安裝更高位置才能吊掛，增加救援難度。

嘉縣消防局出動多名特搜菁英搶救，並出動空拍機拍攝高空以進行搶救作業。

消防局第三大隊大隊長陳南合說，高壓電塔有6萬9千伏特，有兩條電線，抵達時其中一條仍通電，確認斷電、安全無虞之後，特搜隊員以繩索攀爬至高塔，將陳男吊掛送醫，柯男意識清楚，協助爬下電塔。

消防局表示，昨天上午9點56分獲報，番路鄉台18線32k有電塔人員疑遭電擊，立刻派遣4分隊及第三大隊前往搶救，以繩索執行高索救助。

11點39分接觸傷者陳男時已無無生命徵象，50分以繩索斜降救出陳男送醫救治，柯男未受傷，拒絕送醫。