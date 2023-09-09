老夫婦基隆河床釣魚 妻子發現丈夫失蹤…入夜時仍未尋獲

陳姓老翁和妻子今天到新北市瑞芳區，蛇子形路旁基隆河床釣魚，兩人決定回家時，陳妻發現應走在她後面的陳姓老翁失去蹤影，她在附近河段遍尋不著，報案求救。警、消到場搜尋，入夜時仍未找到老翁。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點多，接獲陳妻報案，指她的丈夫疑在河道失蹤，請求協助搜救。消防局派遣金山中隊和瑞芳、瑞亭、金山、橫科、社后及秀峰分隊，共14車29人前往搜尋。

據了解，年過八十的陳姓老翁和妻子今天上午開車到瑞芳的基隆河釣魚，中午收竿後，兩人收拾裝備， 準備回家。陳妻走在前面，走向河岸的車子，後來發現丈夫並未在身後，回頭找了約2個小時沒找到人，才打119求救。

消防人車到場時，在附近河段河床陸域未發現陳姓男翁。現場水深1到3公尺不等，改兵分三路，第一組持續岸巡，第二組潛水重裝人員潛入水中搜救，第三組操控空拍機擴大搜尋範圍，但入夜時仍未找到人。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾從事水域休憩活動應儘量結伴而行，如發生緊急危難案件，應立即撥打119或110報案，讓救援單位能第一時間投入能量進行協助。