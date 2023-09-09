賓士車頭撞爛…網驚呼「撞成這樣也在開」 警晚間拘提肇逃駕駛

台南中西區今天凌晨5時49分在海安路與民族路口發生賓士轎車與貨車擦撞車禍，轎車車頭毀損，連引擎蓋都被撞掀開來，但駕駛涉肇事逃逸，被路過民眾目睹拍下po上社群「撞成這樣也在開」，引發討論。經警方追緝後，晚間6時已將24歲薛男拘提到案，進一步釐清事發經過。

警方調查，案發後薛男並未返家，警方找上門，說他並未回家。案發後找女友載他到汽車旅館躲，警方晚間循線在汽車旅館將他拘提到案，經酒測為零。

薛自稱，同車朋友因車禍頭部受傷才會緊張而逃逸。然而，警方對其供詞持保留態度，將他帶回分局調查，進一步了解事發原因及事故前行蹤。

市警二分局今天凌晨5時49分獲報，在海安路與民族路口發生交通事故，案經員警到場查明是1輛轎車與1輛貨車在路口發生擦撞事故，但轎車肇事後即駕車離去。經員警追查後，立即在900公尺外的北區海安路三段與國華街口尋獲該肇事轎車，惟現場未發現駕駛人。

至於貨車徐姓駕駛頭部、膝蓋挫傷，經前往醫院診療後無礙，並已至派出所提出過失傷害及肇事逃逸告訴。