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近2萬皮包耳機放機車置物箱 男賊花不到30秒全偷走

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子昨天將近兩萬元皮包、耳機、現金放在機車置物箱內，遭一名竊賊偷走，李男今天下午前往新北市新莊區裕民街騎車，發現財物不翼而飛，自行調監視器畫面發現被竊報警處理。目前新莊警方已鎖定陳姓男子涉案，將循線通知他到案說明，依法究辦。

據了解，李姓男子昨天將一輛機車停放在新北市新莊區裕民街，離開時卻忘了把機車置物箱內近2萬的皮包、耳機、現金1千多元帶回家。約莫今天凌晨近4時許，一名男子隨機扳開陳女機車置物箱，前後花不到30秒將近2萬財物偷走。

今天下午3時許李男前往原處騎車，赫見機車置物箱被人扳開，裡面財物不翼而飛，李男自行調閱監視器畫面發現被竊賊所偷，立即向轄區派出所報案。新莊警分局丹鳳所獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定陳姓男子（35歲）涉嫌，目前正循線通知他到案說明釐清，後續將依竊盜罪嫌送辦。

陳姓女子昨天將近兩萬元皮包、耳機、現金放在機車置物箱內遭竊賊偷走，警方受理循線追緝中。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
陳姓女子昨天將近兩萬元皮包、耳機、現金放在機車置物箱內遭竊賊偷走，警方受理循線追緝中。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
竊賊偷走近兩萬元皮包、耳機、現金騎機車逃逸，警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
竊賊偷走近兩萬元皮包、耳機、現金騎機車逃逸，警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝

監視器 竊盜 新北

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