騎士自撞電線杆再被後車追撞 3人遭噴飛送醫肇因待查
鍾姓男子今午騎車經過新北市新莊區瓊林路自撞電線杆倒地，再被後面騎士追撞。導致現場2人肢體多處擦傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，鍾姓男子（59歲）今天中午12時許，騎機車沿新北市新莊區瓊林路往瓊林南路方向直行，途中失控自撞新北市新莊區瓊林路第257322號電線桿，導致鍾男人車跌摔，再遭後方洪男（41歲）所騎乘機車追撞，鍾男、洪男及乘客陳女（42歲）當場摔飛，人車橫倒路上。
瞬間撞擊造成兩車車體毀損，洪、陳兩男肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。事後警方對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言