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騎士自撞電線杆再被後車追撞 3人遭噴飛送醫肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鍾姓男子今午騎車經過新北市新莊區瓊林路自撞電線杆倒地，再被後面騎士追撞。導致現場2人肢體多處擦傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，鍾姓男子（59歲）今天中午12時許，騎機車沿新北市新莊區瓊林路往瓊林南路方向直行，途中失控自撞新北市新莊區瓊林路第257322號電線桿，導致鍾男人車跌摔，再遭後方洪男（41歲）所騎乘機車追撞，鍾男、洪男及乘客陳女（42歲）當場摔飛，人車橫倒路上。

瞬間撞擊造成兩車車體毀損，洪、陳兩男肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。事後警方對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

鍾男騎機車自撞新北市新莊區瓊林路電線杆摔倒，隨後再遭另輛機車追撞，造成現場兩傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
鍾男騎機車自撞新北市新莊區瓊林路電線杆摔倒，隨後再遭另輛機車追撞，造成現場兩傷送醫。記者曾伯愷／翻攝

鍾男騎機車自撞新北市新莊區瓊林路電線杆摔倒，隨後再遭另輛機車追撞，造成現場兩傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
鍾男騎機車自撞新北市新莊區瓊林路電線杆摔倒，隨後再遭另輛機車追撞，造成現場兩傷送醫。記者曾伯愷／翻攝

自撞 新北

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