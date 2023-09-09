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影／兄弟鬩牆爆口角！弟怒拔菜刀揮砍 哥哥頭、手流血送醫急救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區民享街今天中午發生兄弟鬩牆起口角爭執，溫姓弟弟涉嫌揮菜刀砍傷哥哥的頭與手，員警獲報迅速趕抵當場逮捕持刀逞凶弟弟，哥哥送醫後暫無生命危險，警詢後依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警方今天中午12時許接獲新北市消防局轉報，中和區民享街發生傷害糾紛，有人受傷需就醫治療，員警趕赴現場，發現被害人溫姓男子（50歲）頭部與手臂疑似遭利器砍傷，而涉嫌持菜刀動手砍人的犯嫌傷者48歲弟弟。

據了解，報案人為兄弟二人已高齡75歲母親，溫母表示，兄弟二人平日關係不睦，弟弟懷疑哥哥說他壞話，今天在住家樓梯間狹路相逢，弟弟大聲問哥哥二人先發生口角爭執，弟弟突然帶出菜刀揮砍，導致哥哥頭部及手臂遭砍傷。

轄區中和分局國光派出所員警獲報，迅速趕抵案發現場，哥哥由救護車送醫救治後無生命危險，涉嫌揮刀傷哥哥的溫男為員警當場逮捕並帶返派出所，警詢後依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和區民享街今天中午發生兄弟鬩牆起口角爭執，溫姓弟弟涉嫌揮菜刀砍傷哥哥的頭與手，員警獲報迅速趕抵當場逮捕持刀逞凶弟弟，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區民享街今天中午發生兄弟鬩牆起口角爭執，溫姓弟弟涉嫌揮菜刀砍傷哥哥的頭與手，員警獲報迅速趕抵當場逮捕持刀逞凶弟弟，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和區民享街今天中午發生兄弟鬩牆起口角爭執，溫姓弟弟涉嫌揮菜刀砍傷哥哥的頭與手，員警獲報迅速趕抵當場逮捕持刀逞凶弟弟，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

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