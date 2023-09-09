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酒醉男大剌剌倒路中…被車輾過拖行數公尺 竟先飆罵救護人員

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市下營區一名余姓男子，昨日晚間9時許喝醉後走在路上，疑似不勝酒力，竟大剌剌倒臥路中，當時天雨視線不佳，路過車輛竟當場輾過，男子遭拖行數公尺，身上多處撕裂傷、留下大片血跡，有民眾發現報案，消防人員到場時，余男竟沒事般，拒絕救護員檢傷還口出惡言，後續送往麻豆新樓治療，警方也循線找到肇事駕駛，他辯稱有撞到東西但未停下察看，警方將依肇事逃逸等罪嫌偵辦。

41歲的余男在南63線、市道176線路口被發現時，臉部、身體、腿部都有撕裂傷與擦挫傷，警消到場時，余男意識清醒，但明顯酒醉情緒激動，還出言幹譙消防人員，非常不配合，救護人員原以為是刀傷或其他器械攻擊造成，也提醒警方注意。

轄區麻豆警方調閱相關路口監視器後發現，事發時下著大雨，余男原本在走在路旁，後來突然倒在車道中，沒過幾秒鐘，後方一部深色休旅車駛來，直接壓過余男，拖行數公尺後倒在地上，再詢問余男親友後，得知他當晚飲酒後從廟口走出去，沒想到就發生意外。

警方根據車牌資料找到家住麻豆的肇事駕駛，他向警方供稱，昨夜行駛到該路段時，哐噹一聲疑似有撞到東西，但當時雨勢很大、視線不佳，他並未停下察看，警方訊後將依肇事逃逸送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子酒醉路倒遭休旅車碾過，倒臥路中，還一度以為是遭人砍傷。照／民眾提供
男子酒醉路倒遭休旅車碾過，倒臥路中，還一度以為是遭人砍傷。照／民眾提供
男子路倒慘遭休旅車碾過，但竟沒有大礙，還能飆罵救護人員。照／民眾提供
男子路倒慘遭休旅車碾過，但竟沒有大礙，還能飆罵救護人員。照／民眾提供

監視器 休旅車 救護員

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