印尼漁工出海在船艙死亡 漁船返航海巡隊釐清死因
新北市萬里區野柳漁港1艘漁船出海作業時，有名印尼漁工在船艙休息，後來被人發現無呼吸心跳。船長報案求援，上午載回港內時，消防人員發現他已死亡，交由海巡署基隆海巡隊處理，初步查排除他漆，報請檢察官相驗，釐清死因。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午接獲通報，海上有艘漁港的30多歲印尼漁工無呼吸心跳，將載回漁港。消防局派遣人車前往野柳漁港等待，漁船進港後，上船查看發現他身體冰冷，明顯身亡，未送醫。
據了解，這名印尼船員在船艙內休息，同船漁工上午要叫醒他工作時，他沒有回應，接著發現他已沒有呼吸、心跳。
基隆海巡隊人員接手調查，登船鑑識未見明顯打鬥痕跡，死者身上也沒有明顯外傷，初步排除他殺嫌疑。海巡隊已通報基隆地檢署檢察官前往殯儀館相驗，釐清死因。
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