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遇2颱風車被砸又泡水…車主衰問「停哪才安全？」網點名這地方最好

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

颱風天車子最怕車泡水！高雄一名網友在PTT發文指，車平常停在月租停車場，杜蘇芮颱風來時，怕淹水或海水倒灌，移車後被招牌砸，海葵颱風來，移到不會淹的缺口，結果車泡水，求助網友停哪裡安全，網友直呼「車主真倒楣」，並提解方停去高處或百貨公司停車場，事實上，交通局網站也會適時公告颱風天可臨停之處。

高雄網友以「高雄颱風天停車問題」為題，在PTT發文指出，車子平常停在公司附近成功路的月租停車場，颱風期間怕會淹水或海水倒灌都會移車。

原PO說，杜蘇芮那次，將車停到一心路，結果被招牌碎片砸到；這次海葵颱風他索性就開回鳳山住家的省鳳商附近，還特別查了淹水潛勢網站，把車停在不會淹的缺口，結果車子還是變成泡水車。

原PO向網友詢問，高雄颱風天停車停哪裡會比較安全，希望停好車的附近有大眾運輸可以接駁移動，貼文引發網友熱議。

有網友直呼「車主也太衰了」、「幫你寫一個慘字」、「地獄倒楣鬼」，有網友趣稱「下次停哪裡要先告知」。

有網友則建議，「停去高樓層的室內立體停車場」、「停橋上，颱風天都會開放，但隔天6點前要移走」、「停百貨公司停車場」、「停地勢比較高的地方」。

事實上，依據「高雄市政府颱風豪雨期間車輛臨時停放實施要點」，市府交通局網站於每年防汛期前公告周知，颱風豪雨期間車輛可臨時停放處所，包括高市府所屬各機關、學校及災害應變中心開放供市民臨時停放車輛處所。

根據交通局資料顯示，颱風豪雨期間臨時停車處所開放停車期間，還提供專人接聽，且設簿登記停放車輛駕駛人姓名、電話、住址及車牌號碼等資料。若發生淹水或其他緊急情況時，會立即通報災變中心，並通知駕駛人駛離車輛；臨停處所開放時間，從災變中心發布停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分。

海葵颱風來襲時，高雄輕軌凱旋站周圍路段淹水不退，有車子已泡在水中，警方冒雨拉起封鎖線警戒。記者石秀華／翻攝
海葵颱風來襲時，高雄輕軌凱旋站周圍路段淹水不退，有車子已泡在水中，警方冒雨拉起封鎖線警戒。記者石秀華／翻攝

海葵颱風 停車場

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