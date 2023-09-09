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欠繳房租多月...台南東區民宅傳惡臭 破門赫見50多歲男女屍體
台南市東區自由路段附近巷弄內一處租屋下午傳出臭味，鄰居察覺有異，報警處理，經消防局人員破門而入，發現一對年約55、56歲男女朋友陳屍於封死的臥室內，2人全身腫脹，發出屍臭味，已死亡多時。據調查，死者欠繳房租多月，警方聯絡家屬，通報檢方相驗，釐清死因。
警方到場後，發現2人無外傷，無打鬥痕跡或防禦傷，且無外力侵入痕跡，現場則有炭渣等物。消防局破門後，屋主飼養兩隻狗狗從客廳跑進其臥室內，蜷屈在屍體旁，彷彿得知屋主已死亡。
鄰居指出，已有5、6天沒看到2人了。市警一分局派員到場蒐證，並聯絡死者家屬，通報檢方相驗，進一步釐清死因。
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