溪水暴漲！高雄仁美橋底施工 4工人遭大水沖走漂700米遠
高雄鳥松區美山路150-1號旁曹公圳支流，今天下午1時許發生4名包商維修工人不慎落水事件，當時陳姓、蔡姓、黃姓及俞姓4名男性工人在維修美山路仁美橋的橋底工程，一時溪水暴漲將4人沖走，其中俞男一度失蹤被沖到遠處，所幸他在700米外的美庄路17巷圳溝旁自行爬回路面，4人僅輕傷，並無大礙
仁武分局指出，今天1時許獲報有民眾不慎落水，仁美派出所員警隨即出動馳援現場，經瞭解，4名不慎遭暴漲水流沖致落水的民眾為包商工人，所幸4人均輕微擦傷，無生命大礙。
據悉，因情況危急，當時警方同時通報消防員到場協助，但18歲陳男、27歲蔡男、32歲黃男等3人，於落水處自行爬上岸邊，而27歲俞男一度失蹤，被水沖至遠方，事後在美庄路17巷圳溝旁，俞男自行爬起，並由警消人員協助救援。
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