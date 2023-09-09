桃園聽語障男凌晨車拋錨山區 靠一招成功解圍

37歲張姓男子今凌晨3時許，開車行經桃園龍潭區龍新路段時，車輛突熄火，因有聽語障無法以電話報案或車輛道路救援，只好徒步至鄰近派出所求助，員警得知立即協助聯絡拖吊車，幫張男解決問題。

家住新北的張男因至新竹縣拜訪友人，返家行經龍潭龍新路段時，看著汽車儀表板故障燈閃爍亮著，心裡一直很緊張，深夜裡且於山區沿路均無修理廠，焦急想趕緊開往較市區人多處求助，未料車子竟就熄火了，在道路旁動彈不得，因深夜親友們都應該睡了，也不好意思打擾家人，只能自己想辦法。

張男至三和派出所求助，使用手機打字與警方溝通，並表明自身為聽語障人士，因此無法說與聽，後續員警也以手機打字方式與其溝通後，得知其汽車拋錨於路中無法發動行駛，且該處無路燈直接照明，深怕衍生其他交通事故。

員警隨即駕駛警車與張男趕至現場，並立即開啟警車警示燈在道路警戒管制，並先行以電話協助聯絡拖吊車，於現場陪同張男等待拖吊車到現場，最後員警協助張男代向拖吊業者說明溝通，順利的協助排除車輛問題。