嘉義2台電外包工觸電卡8米高壓電塔 1死1獲救

嘉義縣番路鄉觸口台18線阿管處宿舍後方，約15米高壓電塔，今天9點56分傳2名台電外包工人查察接地故障點作業發生感電事故，現場觸電的29歲陳男到院前不治，另1名獲救柯男無受傷警方帶回作筆錄；台電公司南區施工處表示，作業中人員登76連接站解開接地線時發生感電事故；詳細事故原因待警方及相關單位調查釐清。

台電公司南區施工處表示，9時49分在台18線旁#76連接站感電事件，當下為線路辦理S相AC耐壓接地故障後的故障點查察作業，作業中人員登#76連接站解開接地線時，發生感電事故，現場立即聯絡ADCC將69kV竹崎至奮起線停電，並通報119救援。

據了解，陳姓與柯姓男子2位工人上午到位於阿管處後方的76連接站查檢故障，陳姓工人9時49分疑在約8公尺高電塔解開接地線時發生感電事故，另一名柯姓工人見狀立即停止動作，不敢冒然移動，向下方人員求助通報警消救援。

救災現場情況危急，2名台電外包人員1昏迷1意識清楚於觸電者旁待救，現場怵目驚心下著雨，增加救援難度；嘉縣消出動三和、番路、祥和及双福分隊大批專業特搜人員以高索救助協助傷者脫困，並出動空拍機拍攝高空搶救情況，與下方指揮官討論，把握搶救時效及搜救人員安全。

第三大隊大隊長陳南合表示，抵達災害現場初步了解有兩條電線，其一條還有通電情況，確認斷電安全無虞後，特搜人員以繩索攀爬至高塔，將傷者吊掛送醫，另一名工班發現夥伴遭電擊昏迷先將人固定，協助脫困後無受傷；昏迷者全身遭電擊，右手掌焦黑，送到聖馬醫院救治

陳南合說，高壓作業電塔搶救因是6萬9千伏特的高壓電塔，要確認是完全沒有通電情況，人員才能上去，針對被搜救者要安裝在更高的位置才能吊掛，無形當中也增加搜救的困難度，團隊合作下順利完成任務。