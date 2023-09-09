高雄轎車剪線超車再急煞 機車騎士氣到飆髒話...這下慘了

高雄市一名機車騎士前天清晨騎車行經鳳山區自由路，後方一輛轎車突然超車再急煞，讓騎士氣到飆出髒話，將影片貼上臉書社團；警方檢視影片指出，駕駛已涉及違反4項道路交通管理處罰條例，將對車主祭出最少可罰計8100元的罰單。

高雄網友在臉書社團「爆怨2公社」今天凌晨貼出一則影片，文中指「我只是這樣安分地騎，何必這樣了，氣到罵髒話」，影片內容只見機車騎士行經馬路，一輛轎車突然在左後方剪線超車，緊接著又急煞車，讓騎士忍不住飆罵「三字經」。

鳳山警分局警方指出，經檢視網路社團網友所提供的行車記錄器影像，發生時間是在前天清晨5時許，當時機車騎士行經鳳山區自由路上，轎車超車後又急煞，但忠孝派出所並未接獲相關報案。

警方檢視網友在社團所貼的影像，研判轎車駕駛已違反道路交通管理處罰條例第42條規定「汽車駕駛人，不依規定使用燈光」，可處1200元以上3600元以下罰鍰」；以及第43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰」、。

此外，駕駛也違反道交條例第45條1項3款「不依規定駛入來車道」，處600元以上1800元以下罰鍰，另隨意鳴按喇叭亦違反道交第41條規定，可處300元以上600元以下罰鍰」。