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影／撞成這樣也在開…台南賓士轎車肇逃全都露

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「撞成這樣也在開…」有民眾今在社群「黑色豪門企業」發布一則貼文，引發討論。台南市警二分局調查，今天凌晨5時49分該賓士轎車在海安路與民族路口，與另貨車發生擦撞事故，但轎車涉肇事逃逸，尋獲該車後，現場並未發現駕駛人，已掌握身分，積極查緝中。

台南有民眾開車行經海安路時，發現這轎賓士轎車在面前經過，拍下該畫面，還不自覺驚呼「啥小」，此文一出，引發民眾熱烈討論。有民眾說「這看的到路嗎？」「高手中的高高手」、「這是C300概念車測試」，也有民眾質疑「肇事逃逸中」，甚至奉勸車主「拖車費不要省」。

台南市警二分局調查，今天凌晨5時49分獲報在海安路與民族路口發生交通事故，案經員警到場查明是1輛轎車與1輛貨車在路口發生擦撞事故，但轎車肇事後即駕車離去。經員警追查後，立即在900公尺外的北區海安路三段與國華街口尋獲該肇事轎車，惟現場未發現駕駛人。

至於貨車徐姓駕駛頭部、膝蓋挫傷，經前往醫院診療後無礙，並已至派出所提出過失傷害及肇事逃逸告訴。

警方指出，目前員警已掌握駕駛身分，依車籍資料前往其住處了解，但家人表示，車主還沒有返家，積極查緝當中。

貨車徐姓駕駛頭部、膝蓋挫傷，經前往醫院診療後無礙，並已至派出所提出過失傷害及肇事逃逸告訴。圖／讀者提供
貨車徐姓駕駛頭部、膝蓋挫傷，經前往醫院診療後無礙，並已至派出所提出過失傷害及肇事逃逸告訴。圖／讀者提供
有民眾今在社群「黑色豪門企業」發布一則貼文「台南撞成這樣也在開…」，引發熱烈討論。圖／取自黑色豪門企業
有民眾今在社群「黑色豪門企業」發布一則貼文「台南撞成這樣也在開…」，引發熱烈討論。圖／取自黑色豪門企業
經員警追查，在事故現場900公尺外的北區海安路三段與國華街口尋獲該肇事轎車，惟現場未發現駕駛人。圖／讀者提供
經員警追查，在事故現場900公尺外的北區海安路三段與國華街口尋獲該肇事轎車，惟現場未發現駕駛人。圖／讀者提供

台南 車禍 賓士

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