嘉義2台電外包工觸電受困 電力技工：疑未接地殘電電擊

嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。這件工程由台電南部施工處發包施工，外包工人施工意外，施工處人員趕往現場，調查釐清事故原因，勞動部職安署獲報調查有無工安疏失。

訓練水電技工的嘉義市補教協會理事長林文達說，高壓鐵塔施工前會先斷電，依安全作業，除斷電，還要有接地線接地，工人會觸電，疑未接地還有殘電造成觸電，高壓電線是裸線。

只要不碰電源不會被電到，在一般110V/220V是沒錯，但若遇到高壓電，狀況就不一樣了，只要靠近它就可能被電擊，高壓電一般是以600V為界限，高於這個電壓就稱為高壓。