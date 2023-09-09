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嘉義2台電外包工觸電受困 電力技工：疑未接地殘電電擊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。這件工程由台電南部施工處發包施工，外包工人施工意外，施工處人員趕往現場，調查釐清事故原因，勞動部職安署獲報調查有無工安疏失。

訓練水電技工的嘉義市補教協會理事長林文達說，高壓鐵塔施工前會先斷電，依安全作業，除斷電，還要有接地線接地，工人會觸電，疑未接地還有殘電造成觸電，高壓電線是裸線。

只要不碰電源不會被電到，在一般110V/220V是沒錯，但若遇到高壓電，狀況就不一樣了，只要靠近它就可能被電擊，高壓電一般是以600V為界限，高於這個電壓就稱為高壓。

台電電力粉絲團說，家裡的電線都有包一層絕緣外皮，鐵塔的高壓電線沒有，傳輸高壓電的電線是裸線（光溜溜~外層沒絕緣皮），這是因為當送電流量變大↑時，導線溫度會上升↑，包裹絕緣外皮也會因高溫而溶掉，所以鐵塔上的線外層無絕緣皮，採用礙子作為絕緣。而家中電線的外層就有包著絕緣皮，來防止漏電和觸電。

嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺高壓電塔，9點多2名台電外包工人疑觸電，1名工人員昏迷，另1名待援，消防局搶救中。記者魯永明／翻攝

工人 台電 嘉義

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