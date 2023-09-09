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金門城民宅火警引起周邊住戶恐慌 消防人員馳赴搶救

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，引起周邊住戶恐慌，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員15人前往救災，僅花了10餘分鐘就將火勢撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因及財物損失由火調科人員調查中。

金門縣消防局表示，昨天下午5時23分接獲民眾報案，指稱金門城某民宅發生火災，由於發生地點位在村莊內，消防救災車組抵達現場時，發現濃煙已由2樓竄出，初期指揮官金城分隊長蔡智成立即指揮所屬人員部署水線入室搶救，第一大隊大隊長陳叁奇到場接續指揮救災，義消總隊長顏章團、大隊長顏及人、分隊長楊俊偉聞訊後也率領8名義消到場支援救災。

在職義消救災人員通力合作下，火勢迅速於下午5時46分撲滅，毀損椅子等物品，燃燒面積約0.5平方公尺，無人員傷亡。縣議員石永城、古城里長辛文進也到現場關心救災情形，並表達對消防人員救災工作的肯定。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇也呼籲鄉親，家戶應安裝住警器，可於火災初期及早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間；平時應注意用火用電安全，室內外空間也應避免堆積大量雜物，平時做好減災、防災工作，才能有效減少災害發生。

金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員15人前往救災，僅花了10餘分鐘就將火勢撲滅。圖／讀者提供
金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員15人前往救災，僅花了10餘分鐘就將火勢撲滅。圖／讀者提供
金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，整間房子都被燻黑。圖／讀者提供
金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，整間房子都被燻黑。圖／讀者提供
金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，引起周邊住戶恐慌，消防局緊急出動各式消防車前往救災。圖／讀者提供
金城鎮金門城某民宅昨天傍晚發生火災，現場濃煙竄出，引起周邊住戶恐慌，消防局緊急出動各式消防車前往救災。圖／讀者提供

金門 火災 消防員

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