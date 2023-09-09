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冒「阿土伯」代操盤詐婦百萬 警籲「1聽2掛3查證」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

詐騙集團冒用股市名人「阿土伯」，以代操股票保證穩賺，騙的駱姓婦人匯款100萬投資，甚至還貸款近500萬加碼被警及時攔阻，循線於日前逮捕2名車手帶回偵辦，警詢後依法究辦。今天上午新北市淡水警方透過「九九體育全民動健康」健行活動，向參與民眾宣導反詐騙，藉以強化民眾自我保護意識。

據了解，駱姓婦人（69歲）今年7月透過臉書，看到一則以股市名人「阿土伯」為幌，代操股票保證穩賺的投資廣告。駱婦信以為真，以廣告內文指示加入投資群組，隨後匯款100萬元給詐騙集團投資。

駱婦未發現異樣先向親友商借30萬，今年7月19日又向農會藉貸470萬元想繼續投資，被行員發現異樣報警協助，經淡水警方到場了解並以案例勸說駱婦才醒悟，並配合警方約出詐騙集團成員，在新北市淡水新政中心面交228萬，當場逮捕25歲洪姓取款車手及22歲林姓監控車手，查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

有鑑詐欺案件頻見，淡水警方特地在今天9月9日體育節，藉新北市淡水區體育會在淡水國民運動中心廣場舉辦「九九體育全民動健康」健行活動之際，除派員協助活動現場及路線交通管制外，分局長陳保緒與偵查隊組成「犯罪預防宣導團」，透過現場參與人潮現地宣講常見詐欺手法、剖析交通安全友善用路環境及建立婦幼正確觀念。

對於民眾「如何識詐？阻詐？」陳保緒對與會民眾說，常見「假投資」詐騙的手法及話術，詐騙集團打著「高報酬、穩賺不賠」等口號吸引投資，當民眾將錢轉入投資平台後就再也無領回，呼籲大家天下沒有白吃的午餐，聽到詐騙關鍵字，切記反詐騙口訣「1聽、2掛、3查證」，發現可疑都可以向警察機關反映請求協助。

淡水警分局呼籲，詐騙手段不斷推陳出新，詐騙集團利用人性弱點，結合時事翻新詐騙手法及話術，反詐騙已是全民運動，警方將持續宣導最新「識詐、反詐」資訊，希望參與活動民眾能與家人分享，不只保護自己的荷包，更進一步保護周圍的親友。

淡水警方今年7月逮捕兩名詐欺車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今年7月逮捕兩名詐欺車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今天藉「九九體育全民動健康」健行活動，宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今年7月逮捕兩名詐欺車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方今年7月逮捕兩名詐欺車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 淡水

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