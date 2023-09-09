高雄公園驚見貨車駕駛暴斃 死者手摀胸口表情痛苦　

一輛小貨車今天上午近9時許開著車窗停在高雄市三民區同盟公園旁的防汛道路斜坡處，有路人趨近一看，見駕駛斜躺副駕駛座，一動也不動，嚇得報警。警方和救護員趕抵，發現蔡姓駕駛已死亡，手還摀著胸口、表情胸口，經查死者有慢性疾病，將報請檢方相驗，查明死因。

警方指出，今天上午9時許獲報，有民眾經過三民區同盟公園旁防汛道路，見一輛小貨車停在斜坡處，車窗打開，覺得可疑，趨前查看，發現駕駛坐在駕駛座上，身體側躺在副駕駛座，嚇得趕緊報案。

轄區三民一警分局十全所員警和救護員獲報到場，發現駕駛是蔡姓男子（54歲），蔡男倒臥車內，已無生命跡象，蔡男死亡時手摀著胸口、表情痛苦。