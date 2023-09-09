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高雄男攜毒紅燈越線引警攔查 心虛逃竄就怕這身分曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武區仁慈路與仁慈七街口，42歲黃姓男子周三傍晚開車行經時，因轎車違規紅燈越線，正巧被路過巡邏警撞見，遂即欲上前盤查，不過，黃男一看見員警，便心虛加速逃逸，但仍被警即時攔截，並識破他毒品通緝犯身分，起出隨身攜帶有殘渣粉末K盤，全案依違反毒品危害防制條例採尿送驗並解送歸案。

「你停在機車停等區又越線，知道嗎?」警方好聲好氣向黃男說明違規事項，但在此之前，黃男一度欲開車落跑，被警方適時攔截。不過，正因黃男加速逃逸，更讓警質疑他不僅紅燈越線這起違規。

果然，經警查驗身分後發現，黃男是日前遭橋頭地檢署發布通緝的毒犯，警依通緝犯將他逮捕後，並搜出他隨身背包中，還有一只尚存殘渣粉末的K盤，經初步檢驗呈愷他命毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例採尿送驗並解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警察局仁武分局員警攔查駕車逃竄的黃姓男子。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警攔查駕車逃竄的黃姓男子。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警攔查駕車逃竄的黃姓男子。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警攔查駕車逃竄的黃姓男子。記者古和純／翻攝

毒品 通緝 反毒

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