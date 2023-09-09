國一北高雄九如段暗夜「天坑」 一晚30輛車爆胎險失控

國道一號北上366.3公里處高雄九如段，接近國十交流道附近，昨晚6時許，路面竟出現大窟窿，陸續30餘輛轎車路過壓到坑洞險些失控，只好在時速破百的國道路旁停等拖吊車，據悉，約有3處出現坑洞，所幸晚間11時許，工務局完成坑洞填補，事故車皆已移除，並無人員受傷。

國道公路警察局表示，昨晚接近10時50分許，尚有1輛轎車因高速壓過坑洞，驚險造成事故意外，並等待警方協助，該坑洞位置位在國一北向366.3公里處附近，在工務段積極填補下，在11時許完成路面修復填補作業。