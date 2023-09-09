國一北高雄九如段暗夜「天坑」 一晚30輛車爆胎險失控
國道一號北上366.3公里處高雄九如段，接近國十交流道附近，昨晚6時許，路面竟出現大窟窿，陸續30餘輛轎車路過壓到坑洞險些失控，只好在時速破百的國道路旁停等拖吊車，據悉，約有3處出現坑洞，所幸晚間11時許，工務局完成坑洞填補，事故車皆已移除，並無人員受傷。
國道公路警察局表示，昨晚接近10時50分許，尚有1輛轎車因高速壓過坑洞，驚險造成事故意外，並等待警方協助，該坑洞位置位在國一北向366.3公里處附近，在工務段積極填補下，在11時許完成路面修復填補作業。
由於昨晚高雄地區出現短延時強降雨，車輛在限速100公里國道上高速行駛下，因地面出現天坑，晚間至少有30餘輛轎車，因而爆胎或失控不慎撞上護欄或其他車輛，甚至到深夜10時許，國道上仍出現拖吊車協助移除事故車輛的景況，讓周末夜的交通更顯壅塞，幸運的是，昨晚的天坑意外僅造成車損，警方表示，並無任何人員傷亡。
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