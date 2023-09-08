僅因5萬元債務…嘉義男遭痛毆丟包致死 主嫌逃亡4天到案

嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方陸續帶回8人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，主嫌蘇姓男子及另1名蘇男逃亡4天後，今天晚上到案說明。

28歲錢男欠蘇姓男子新台幣5萬元債務，因遲遲無法償還，日前曾被約出毆打教訓，錢男則與蘇姓女友躲藏在嘉義縣水上鄉；錢男與蘇女4日深夜騎機車行經縣治特區，遭李姓男子駕車攔下，車上姜姓男子等3人將錢男押上車後駛離，蘇女則記下車號報警求助。

警方調查，錢男被載往義竹鄉偏僻處，主嫌蘇男則夥同友人蘇男、曾男等10餘人持棍棒痛毆，錢男昏迷倒地後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，則丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕到現場，將錢男送醫急救後仍宣告不治。

警方陸續逮捕負責押人的李男等4人，以及動手毆打、助陣的曾男等4人，檢方複訊後，曾男雖坦承犯行，但否認有殺人或傷害致死犯行，依證人證述，涉及殺人等罪嫌重大，因有串證之虞，向嘉義地方法院聲押禁見獲准。李男等3人分別以3萬及5萬元交保；蔡男等4人飭回。

檢警指出，錢男因債務遭毆打後被丟包命案，依錄影、監視畫面等證據佐證，主嫌蘇男及另1名蘇男都有毆打錢男，2人晚間到案說明，預計明天移送嘉義地檢署偵辦。