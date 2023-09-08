快訊

欲奪回失去的四年？華為強勢回歸 第一槍瞄準蘋果、重傷OPPO

蘋果、Nvidia都落難 美科技股上漲列車輪子脫落了

僅因5萬元債務…嘉義男遭痛毆丟包致死 主嫌逃亡4天到案

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方陸續帶回8人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，主嫌蘇姓男子及另1名蘇男逃亡4天後，今天晚上到案說明。

28歲錢男欠蘇姓男子新台幣5萬元債務，因遲遲無法償還，日前曾被約出毆打教訓，錢男則與蘇姓女友躲藏在嘉義縣水上鄉；錢男與蘇女4日深夜騎機車行經縣治特區，遭李姓男子駕車攔下，車上姜姓男子等3人將錢男押上車後駛離，蘇女則記下車號報警求助。

警方調查，錢男被載往義竹鄉偏僻處，主嫌蘇男則夥同友人蘇男、曾男等10餘人持棍棒痛毆，錢男昏迷倒地後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，則丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕到現場，將錢男送醫急救後仍宣告不治。

警方陸續逮捕負責押人的李男等4人，以及動手毆打、助陣的曾男等4人，檢方複訊後，曾男雖坦承犯行，但否認有殺人或傷害致死犯行，依證人證述，涉及殺人等罪嫌重大，因有串證之虞，向嘉義地方法院聲押禁見獲准。李男等3人分別以3萬及5萬元交保；蔡男等4人飭回。

檢警指出，錢男因債務遭毆打後被丟包命案，依錄影、監視畫面等證據佐證，主嫌蘇男及另1名蘇男都有毆打錢男，2人晚間到案說明，預計明天移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方陸續帶回8人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，主嫌蘇姓男子及另1名蘇男逃亡4天後，今天晚上到案說明。情境示意圖。圖／Ingimage
嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方陸續帶回8人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，主嫌蘇姓男子及另1名蘇男逃亡4天後，今天晚上到案說明。情境示意圖。圖／Ingimage

嘉義 債務 命案 殺人

延伸閱讀

台南雙警命案「師大數學哥」辱警不起訴 家屬將提再議

嘉義男子遭毆打丟包命案 8嫌到案主嫌仍在逃

嘉義民雄男行人突穿越台1線馬路 轎車閃避不及撞上

嘉縣治特區命案 押人嫌犯2人交保

相關新聞

僅因5萬元債務…嘉義男遭痛毆丟包致死 主嫌逃亡4天到案

嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方陸續帶回8人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，主嫌蘇姓男子及另1...

諜對諜？員警扮父女土地公拜拜蒐證 將賭客一網打盡

彰化縣社頭鄉鴻門巷土地公廟經常遭報案有聚賭情事，警方將該處列為治安重點場所，加強巡邏，不料卻遭人挾怨報復，檢舉警方擾民，...

嘉市遊覽車、貨車及機車碰撞 騎士噴飛倒地重傷警方測出酒駕

嘉義市消防局清晨6點多獲報，博愛路二段與大統路口，發生遊覽車、貨車及機車3車碰撞車禍，20歲男機車騎士被噴飛路旁，倒臥在...

假軍人訂80盒月餅棄單！老字號金榮美餅店遭詐 熱心網友力挺訂購

嘉義市傳承百年的老字號金榮美餅店，日前遭1名假冒國軍士官班長男子，預訂80盒月餅價值近4萬元後棄單，餅店友人今天協助在臉...

台61線4車推撞…疑曳引車未注意號誌紅燈釀禍 肇因待查

邱男今天下午開著一輛曳引車沿著新北市台61線往北方向行駛，途中行經16.6公里疑未注意交叉路口號誌為紅燈，不慎往前推撞3...

金門交通安全大誓師 盼交通事故減少朝向零死亡

金門縣政府今天下午在金門大學內舉行交通安全大誓師，為響應交通安全月行動，金門各相關交通單位將辦理「校園周邊暨行車安全道路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦