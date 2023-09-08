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地下層開挖11.95免審查 北市建管處證實

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導

北市中山區大直街94巷昨晚受到一旁工地施工影響，導致房屋傾斜下陷事故，大地工程技師公會理事長施志鴻今天受訪分析倒塌二個原因，他說，北市規定地下層開挖至12公尺需要審查結構，但基泰建設只挖到11.95公尺。對此，台北市建管處證實此事。

施志鴻說，大直土層為極軟弱黏土地層，應該做連續壁、地盤改良及保護連續壁不會大量變位的工法，昨天看完設計圖，基泰建設有施作連續壁、三層支撐與地盤改良，「雖然沒有仔細看，但並無不符圖說或偷工減料狀況。」

他說，倒塌原因有兩個階段，首先是南側靠近大直路94巷1弄1號的民宅，連續壁開挖面下，必須要去撐住裡面地盤改良，但是因為不符合預期，外面軟弱黏土往內擠壓到連續壁，變形使得支撐潰敗「五樓陷落四樓，一樓就不見了」。

他接著說，一樓不見支撐潰敗後，基地中間的土壤或中間樁隆起，往上擠壓、挖土機隨之上升一公尺，連續壁體無法支撐且上部折斷，造成路面下陷。

施志鴻表示，台北市規定地下層開挖到12公尺需要審查結構，但是基泰開挖11.95公尺，避開了審查；他強調，陷落的民宅一定要拆，其他傾斜房屋則是專業精密鑑定。

對此，台北市建管處回應，依「台北市建造執照申請有關特殊結構委託審查原則」地下層開挖總深度在12公尺以上或地下層開挖超過3層建物，才必須進行審查，該建案原先設計規畫地下開挖深度為11.95公尺，並無超過12公尺，依法不用進行審查。

台北市大直街94巷1弄基泰建設建案施工導致民宅傾斜。記者余承翰／攝影
台北市大直街94巷1弄基泰建設建案施工導致民宅傾斜。記者余承翰／攝影

北市 基泰建設

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