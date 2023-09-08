嘉市遊覽車、貨車及機車碰撞 騎士噴飛倒地重傷警方測出酒駕

嘉義市消防局清晨6點多獲報，博愛路二段與大統路口，發生遊覽車、貨車及機車3車碰撞車禍，20歲男機車騎士被噴飛路旁，倒臥在地，消防人員搶救，護送台中榮總嘉義分院急救，目前還在加護病房。

警方對車禍事故3名駕駛酒測，其中抽血受傷機車騎士，實施酒精濃度檢驗，有酒駕情形，肇事責任，警方調查釐清中，警方將在酒駕機車出院後，依公共危險罪法辦。

警方說，清晨6點多，機車沿著博愛路二段由北往南行駛，途經大統路口時，與自大統路西向東行駛的遊覽車、中油加油站東向西行駛的貨車發生擦撞，肇事原因待調查釐清。

消防局救護人員抵現場，機車騎士橫躺路上一動也不動，經過檢傷評估，男子意識不清、對痛有反應，左大腿腫脹變形疑似骨折，頭部及肢體多處擦挫傷，救護人員上頸圈、長背板固定、上點滴及清洗傷口包紮止血等急救後，送醫急救診治。

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