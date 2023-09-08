台61線4車推撞…疑曳引車未注意號誌紅燈釀禍 肇因待查

邱男今天下午開著一輛曳引車沿著新北市台61線往北方向行駛，途中行經16.6公里疑未注意交叉路口號誌為紅燈，不慎往前推撞3車導致車體毀損，現場2名駕駛輕微擦傷、頭暈沒有送醫，肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，曳引車司機邱男（58歲）今天下午2時許開車，沿著新北市台61線道往北方向直行，途中行經16.6公里剛過林口平交路口，疑未注意路口交通號誌為紅燈，往前推撞路口停等紅燈的一輛貨車。

導致小貨車駕駛鄧男（45歲）人車失控往前推撞簡男（21歲）、蕭男（50歲）所駕駛的另兩車，造成4車部分凹陷車損，現場一度回堵0.6公里。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視鄧姓駕駛右手擦傷、簡姓駕駛頭暈沒有送醫。

事後警方到場對4車駕駛酒測沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後才能釐清。