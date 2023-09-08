快訊

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線4車推撞…疑曳引車未注意號誌紅燈釀禍 肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

邱男今天下午開著一輛曳引車沿著新北市台61線往北方向行駛，途中行經16.6公里疑未注意交叉路口號誌為紅燈，不慎往前推撞3車導致車體毀損，現場2名駕駛輕微擦傷、頭暈沒有送醫，肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，曳引車司機邱男（58歲）今天下午2時許開車，沿著新北市台61線道往北方向直行，途中行經16.6公里剛過林口平交路口，疑未注意路口交通號誌為紅燈，往前推撞路口停等紅燈的一輛貨車。

導致小貨車駕駛鄧男（45歲）人車失控往前推撞簡男（21歲）、蕭男（50歲）所駕駛的另兩車，造成4車部分凹陷車損，現場一度回堵0.6公里。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視鄧姓駕駛右手擦傷、簡姓駕駛頭暈沒有送醫。

事後警方到場對4車駕駛酒測沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後才能釐清。

新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台61線曳引車不慎推撞3車，現場2人輕傷沒有送醫，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

新北 交通違規

延伸閱讀

國1北向高雄瑞隆段4車連環撞一團 1男輕傷疑分心釀禍

疑闖紅燈釀禍 北市男駕車擦撞「整個車頭撞進超商」

北市東區統領百貨火警 消防派10車打火...疑菸蒂釀禍

影／桃園7旬婦違規過馬路走到曳引車頭下 車一起步她慘遭輾斃

相關新聞

賓士逆向停幼園前！他氣炸檢舉遭嗆「我就故意的」 駕駛恐吃3罰單

有網友在公開臉書社團「新竹爆料公社」貼文，表示有1名開著賓士的女子，大剌剌逆向將車開到幼兒園門口，他認為是棄幼兒園孩童安...

台61線4車推撞 疑曳引車未注意號誌紅燈釀禍 肇因待查

邱男今天下午開著一輛曳引車沿著新北市台61線往北方向行駛，途中行經16.6公里疑未注意交叉路口號誌為紅燈，不慎往前推撞3...

金門交通安全大誓師 盼交通事故減少朝向零死亡

金門縣政府今天下午在金門大學內舉行交通安全大誓師，為響應交通安全月行動，金門各相關交通單位將辦理「校園周邊暨行車安全道路...

三重工地意外毀損鄰房牆壁跟違建 被勒令停工、開罰18萬元

台北大直昨晚發生工安意外，而新北市三重區一處新建案也發生工安意外，導致鄰房牆壁和3樓違建受損。新北市工務局表示，已依照建...

影／疑卸料跑錯地點 駕駛倒車時從「3層樓高處」墜落…砂石車摔爛

真是驚險！屏東縣里港警分局新南派出所6日中午接獲報案，高樹鄉某砂石場發生交通事故，到場發現，砂石車駕駛60多歲呂男在砂石...

小心複合型網路詐騙 女子迷昏頭險丟80萬積蓄

台南市一名鄭姓女子，在網路社群被網友搭訕，雙方加Line聊天感情漸深，還以為是遇見對的人，甚至以「夫妻」相稱，對方以籌措...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦