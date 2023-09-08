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金門交通安全大誓師 盼交通事故減少朝向零死亡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣政府今天下午在金門大學內舉行交通安全大誓師，為響應交通安全月行動，金門各相關交通單位將辦理「校園周邊暨行車安全道路改善」與「永續提升人車安全」，以下活動，以推動路口安全文化，副縣長李文良表示，期望金門的交通事故能逐漸減少，交通事故死亡人數能朝「零死亡」的目標邁進。

包括李文良、金門縣警察局副局長邱幼媚、金門大學副校長洪集輝、金門大學學務長呂立鑫等人都出席這場誓師活動，金門縣警察局也在現場進行交通安全的宣導與有獎徵答，學生反應熱烈。

李文良在致詞時表示，9月份為交通部訂定的交通安全月，今年以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交安行動綱領，延續交通部「停讓文化」計畫，期能灌輸民眾正確的交通安全觀念；為響應交通安全月行動，各相關交通單位也辦理包括「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，已提報校園周邊改善25處，由工務處、觀光處配合規劃辦理。另「永續提升人車安全計畫」，整體規劃人行空間改善由工務處主導，交通工程則由觀光處執行，道路障礙由警察局辧理。

另在交通教育部分，為建立「以人為本、行人優先」的正確用路觀念部分，將分齡分眾推廣停讓文化，分為「交安教育、村里來開講及停讓你我他」三面向。也將會邀請專業講師及路老師至各社區、關懷中心向高齡者進行宣講，今年度已辦理宣導15場次，566 人次參與，持續辦理中。

據了解，在交通執法部分，警政署則自5月1日啟動全國路口行人安全大執法，警察局每週規劃1天配合全國性大執法，並自行規劃2次執行，期望能與往昔強力取締未戴安全帽形成全民習慣方式，將停讓行人習慣深植於用路人。

縣府也呼籲駕駛人三大「停讓文化」重點，包括行經路口停讓行人。無號誌路口遵守停讓原則與車輛行至路口中心點再轉彎，以避免視線死角。

金門縣政府今天在金門大學內舉行交通安全大誓師，與會相關單位與學生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金門大學內舉行交通安全大誓師，與會相關單位與學生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金門大學內舉行交通安全大誓師，期望金門的交通事故能逐漸減少，交通事故死亡人數能朝「零死亡」的目標邁進。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金門大學內舉行交通安全大誓師，期望金門的交通事故能逐漸減少，交通事故死亡人數能朝「零死亡」的目標邁進。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局也在現場進行交通安全的宣導與有獎徵答，學生反應熱烈。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局也在現場進行交通安全的宣導與有獎徵答，學生反應熱烈。記者蔡家蓁／攝影

金門 警察 交通違規

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