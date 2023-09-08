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小心複合型網路詐騙 女子迷昏頭險丟80萬積蓄
台南市一名鄭姓女子，在網路社群被網友搭訕，雙方加Line聊天感情漸深，還以為是遇見對的人，甚至以「夫妻」相稱，對方以籌措結婚基金為由，要她匯款80萬8000元投資，鄭女信以為真，前往銀行準備匯款，該銀行曾姓襄理察覺有異，拖延時間並通報派出所，員警前來後苦口婆心勸說，鄭女才醒悟。
轄區新營警方指出，這件案例是複合型的網路詐騙，先透過假交友模式讓鄭姓女子上鉤，經過一段時間取得被害人信任後，並非直接編造理由索要金錢，而是以畫大餅方式，再轉為投資型詐騙，提供第三方帳戶讓被害人投入大量金錢。
警方長期與金融機構聯繫，也利用時間宣導防詐，行員機警性提高不少，鄭女拿了80萬餘元到彰銀新營分行匯款，曾姓襄理詢問用途，鄭女支支吾吾說不清楚，懷疑是遭到詐騙，通報轄區民治派出所，才阻擋這起詐騙案，鄭女網戀夢醒，也幸運守住積蓄。
新營警分局統計，今年1到8月在金融機構、超商及警察友軍協助下，成功攔阻詐騙金額高達5千零32萬餘元，警方前往協助阻詐的彰銀、土銀、國泰等銀行及超商門市頒發感謝狀，分局長顏勤峰也呼籲，不要聽信網路群組的投資資訊，不可輕易提供個人或財務資訊，或轉帳、提款給對方，以免上當受騙，有疑問立即撥打「165反詐騙專線、110」等查詢求證。
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