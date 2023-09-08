婦人騎單車碰高雄輕軌列車 肇事後逃離警方追人中
高雄輕軌列車今天下午遭1名騎腳踏車的婦人撞上，列車馬上停車。警方據報，調閱相關監錄系統，發現婦人的腳踏車「親吻」輕軌列車後，立即肇事逃離車禍現場，正追查婦人身分將開罰。
據了解，今天下午2時許，1名婦人騎腳踏車沿高雄市苓雅區四維一路，由東往西到凱旋路輕軌軌道，正好輕軌列車駛來，婦人未遵守號誌停讓列車，不巧腳踏車前輪碰撞列車，列車司機員馬上停車，可是婦人牽起腳踏車沒留現場，馬上逃逸，司機員立即報警。
警方到場勘查，發現輕軌列車車廂受損後，輕軌交通受阻20分鐘，警方正調閱相關監錄系統，追查肇事婦人身分。
警方表示，婦人見大眾捷運系統的號誌聲號響起或燈光亮起，應依規定避讓，未依規定停讓，違反道路交通管理處罰條例，可處300元至1200元罰鍰，另慢車駕駛人不依標誌、標線、號誌指示行駛，也違反道路交通管理處罰條例，可處300元至1200元罰鍰。
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