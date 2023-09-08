影／高雄婦抵押房匯百萬為「他」治病 警狠戳愛情泡泡

高雄楠梓73歲陳姓婦人前天憂心忡忡赴郵局臨櫃欲轉匯100萬元，因金額不小在行員進一步關心詢問下，陳婦才說出1個月前認識德國軍官男網友，因對方受傷需即刻來台開刀，陳婦抵押房子，並貸款百萬要匯錢給他治病，警方一聽，當場用手機搜尋詐騙案例，一針戳破愛情泡泡，陳婦這才驚覺，真愛竟是一場空。

高雄市警察局楠梓分局警員在郵局櫃台前阻止陳姓婦人匯款。記者古和純／翻攝

「他受傷了，要來台灣治療腳。」陳婦向警方說，軍官每天對她噓寒問暖，在親暱問候下，兩人逐漸墜入愛河，期盼能盡快相見，但該名軍官卻向陳婦表示，有腳傷需要立即來台開刀，但身上的錢還不夠支付機票錢和治療費，才開口借款100萬，待來台見面後，會再還給陳婦。

起初，陳婦並不認為自己會遇上詐騙，深信這名自稱德國軍官的男網友，認定他就是自己一生真愛，但楠梓分局加昌派出所員警及行員一聽，就發覺事情不單純，根本就是詐騙老哏，而陳婦已陷愛情泡泡中，失去判斷力。