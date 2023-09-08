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高市消防特搜隊升級 這2月參與國際救援輪值
高雄市消防局特搜隊通過中型搜救能力認證，昨天獲消防署頒發「特種搜救隊國家認證證書」，成為台灣國際援救隊成員，參與國際人道救援輪值，排定9月、10月為國際人道救援輪值月。
高雄市消防局今天表示，高雄市特搜隊經歷多次自主訓練，參與36小時不間斷動員演練，5月6日至8日，並在消防署竹山訓練中心，比照聯合國國際搜索和救援組織（IN
SARAG）的考核計畫，過程中發揮團隊合作精神，才通過「特種搜救隊國家認證計畫（NAP） 」中型搜救認證。
昨天消防署趁9月21日「國家防災日」來臨，由消防署長蕭煥章，將「特種搜救隊國家認證證書」與「識別標章」，頒給高雄市消防局長王志平及特搜隊長蘇裕銘，宣布高雄市特搜隊成為國際搜救隊成員，加入國際人道救援輪值行列，壯大國家搜救團隊能量。
今年5月高雄市特搜隊通過認證後，排定於今年9月、10月，為高雄市國際人道救援輪值月份。高雄市消防局表示，這2個月，一旦國外發生重大災害需國際支援，高市搜救隊將立即啟動救援任務，前進災區提供支援。
高雄市消防局災害搶救科長蘇裕銘兼任高雄市搜救隊長，他表示，高雄市特搜隊能通過認證，是屬整個團隊的共同努力，非任何一己之力可完成。
高雄市消防局長王志平更表示，高雄特搜隊未來不僅僅守護國內地區，更可前進國外發揮人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，展示救災實力，將來並將不斷充實各類特殊搜救裝備和器材，提升救災能力，繼續朝「重型搜救隊」的目標邁進。
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