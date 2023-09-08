天上掉下來的禮物？高雄男喜到銀行要匯「保證金」險受騙

高雄1名黃姓男子接獲不明訊息，稱他中獎，獎金是52萬元港幣，但對方要他匯「保證金」才能領獎金，他以為這是「天上掉下來的禮物」，便到銀行匯款，幸好行員機警，通知警方，查出帳戶金額出入異常，勸他是詐騙手法，黃才保住存款。

據了解，29歲的黃姓男子是送貨員，9月1日下午，他到高雄市苓雅區中山二路台北富邦銀行港都分行，臨櫃要匯款新台幣9萬元，行員詢問他匯款用途，他稱是做裝潢用，行員一聽「裝潢」，是詐騙集團常用的伎倆，直覺黃可能受騙，便通知苓雅警分局成功路派出所。

成功所警員楊智超、何佩貞到場了解，黃姓男子說出，他的手機接到「香港中獎訊息」，與聯方聯繫，得知自己中了港幣52萬元，但對方說需要先匯款1筆保證金才能領獎金，才趕緊來行匯錢。