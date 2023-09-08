高雄11層興建大樓無施工 今清晨離奇竄出濃煙 雲梯車出動

高雄清晨5時17分許，仁武區霞海東二街一處興建中11層建築工地冒出陣陣黑煙，起火點疑似在10層樓頂，冒出陣陣黑煙，由於樓層過高，消防指揮中心獲報後，隨即派遣雲梯車出水滅火，不過，據悉該興建大樓並無住戶，當時也無工人施作，為何會離奇冒出濃煙，仍待消防火調科鑑定調查。

據目擊者指出，一早出門5時30分許就看到這棟施工大樓冒出濃煙，照理說清晨時分並無工人入內施工，就連附近居民也對這場火警感到訝異。

由於，起火點位在10層樓高處，高雄市消防局上午5時17分許獲報，罕見出動雲梯車到場出水滅火，火勢於5時49分許控制，5時52分許才獲得撲滅。