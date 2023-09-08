國1南近中壢邊坡樹上有人！警消到場檢視已無生命跡象

國道1號南向往中壢休息站方向，今天上午發生驚悚命案，1名男子被發現掛在54.4公里外側邊坡的樹上，高掛半空中，嚇壞路過駕駛人。國道公路警察局接獲桃市警局通知，立刻調派第一公路警察大隊巡邏車並通知桃市消防局、緩撞車到場，救護員研判死亡多時，初步排除外力介入，由於身上並無證件，附近也無車輛，仍待警方釐清身分及死亡原因。

國道警方說明，第一大隊勤務指揮中心今天上午7點接獲110轉報，國道1號南向54.4公里外側邊坡，疑似有人輕生，立刻調派巡邏車及通知消防救護車及緩撞車前往，經救護人員到場研判死亡多時。

國道警方說，巡邏車抵達回報現場僅見該名高掛樹上的男子，消防救護員到場後檢視明顯死亡，通知桃園市政府殯葬管理所，將遺體移置殯儀館；目前僅知死者為男性，詳細姓名及年齡仍待查證，後續將報請桃園地方檢察署相驗，釐清死因。