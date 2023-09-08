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又是輔助駕駛釀禍！國1北向三重路段福特撞緩撞車 釀1傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天深夜田姓男子開啟輔助駕駛開車，行經國道1號北向28.3公里三重路段處，先衝撞施工中的一輛緩撞車，再往前擦撞另輛施工作業車，並波及一名施工人員，造成施工人員身體多處挫傷、右手骨折、輕微腦震盪，緊急送醫急救沒有生命危險，田男沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，田姓男子（31歲）昨天深夜11時23分左右駕駛一輛白色福特FOCUS，沿著國道1號高速公路往北方向行駛。途中行經28.3公里三重路段，疑因開啟輔助駕駛後未注意車前狀況，直接撞擊內側車道一輛施工中的緩撞車，撞擊後田男人車旋轉180度，再往前擦撞另輛施工作業車，並波及35歲陳姓施工人員。

造成陳男身體多處挫傷、右手骨折、輕微腦震盪，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院治療。事故現場4車道，一度封閉內側車道處理，今天凌晨零時11分排除車況恢復通行。肇事3車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方進一步釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人開車務必要注意前方動態，並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統，駕駛人仍應把雙手置於方向盤上，並隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
田男開啟輔助駕駛行車，不慎在國道1號北向28.3公里衝撞緩撞車，造成一傷送醫。記者曾伯愷／翻攝

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