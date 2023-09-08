體虛糙齒海豚擱淺八里 送岸置中心療養擇期野放

新北市八里區海域昨下午5時許，海巡隊員在挖子尾發現鯨豚擱淺，且發現該海豚身體虛弱，動保處通知新北救難協會八里分會動員調派沙灘車，將擱淺鯨豚接駁至中華鯨豚協會卡車，運送八斗子岸置中心安置，待休養、復原再擇期野放。

7日下午3時50分左右海巡發現挖子尾附近有鯨豚擱淺，確認為糙齒海豚，體長2.24公尺，為雄性個體，經檢測呼吸每5分鐘13次、心跳微弱，一分鐘45下，持續緊張舉尾，呼吸有漏氣現象，健康狀況不甚理想，因此決定岸際中心做檢查確認。為紓緩海豚緊張情緒，海巡不斷在鯨豚身上澆水，獸醫施打鎮定劑後，天色已伸手不見五指，將鯨豚搬上沙灘車運送接駁，送上卡車載往八斗子安置。

中華鯨豚協會表示，八里挖子尾糙齒海豚入場後狀態，經獸醫師初步檢查確認動物的心跳與呼吸誠穩定狀態，但心跳力度偏弱、體型消瘦、紅外線皮下檢測暫無異常、雖有浮力但游泳能力還需要評估、個性較敏感且會不時左右擺頭張嘴。後續救援團隊將持續升高收容池水位並確認動物的游動與漂浮能力，並於今上午安排血液檢測、超音波檢測等來評估糙齒海豚的生理健康狀態。

新北市動保處表示，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可與「海洋保育類野生動物救援組織網」(MARN)聯繫，或通報海巡署或新北市動保處。