快訊

專家指塌陷多半有跡可循 買到「天坑」建案該怎麼辦？

疑感情糾紛惹殺機！台中KTV少年持刀刺死18歲男

建商「繼續施工」公文曝光 建管處：當時未全面開挖

體虛糙齒海豚擱淺八里 送岸置中心療養擇期野放

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
海巡隊員為糙齒海豚澆水，舒緩牠緊張情緒。圖／新北市動保處提供
海巡隊員為糙齒海豚澆水，舒緩牠緊張情緒。圖／新北市動保處提供

新北市八里區海域昨下午5時許，海巡隊員在挖子尾發現鯨豚擱淺，且發現該海豚身體虛弱，動保處通知新北救難協會八里分會動員調派沙灘車，將擱淺鯨豚接駁至中華鯨豚協會卡車，運送八斗子岸置中心安置，待休養、復原再擇期野放

7日下午3時50分左右海巡發現挖子尾附近有鯨豚擱淺，確認為糙齒海豚，體長2.24公尺，為雄性個體，經檢測呼吸每5分鐘13次、心跳微弱，一分鐘45下，持續緊張舉尾，呼吸有漏氣現象，健康狀況不甚理想，因此決定岸際中心做檢查確認。為紓緩海豚緊張情緒，海巡不斷在鯨豚身上澆水，獸醫施打鎮定劑後，天色已伸手不見五指，將鯨豚搬上沙灘車運送接駁，送上卡車載往八斗子安置。

中華鯨豚協會表示，八里挖子尾糙齒海豚入場後狀態，經獸醫師初步檢查確認動物的心跳與呼吸誠穩定狀態，但心跳力度偏弱、體型消瘦、紅外線皮下檢測暫無異常、雖有浮力但游泳能力還需要評估、個性較敏感且會不時左右擺頭張嘴。後續救援團隊將持續升高收容池水位並確認動物的游動與漂浮能力，並於今上午安排血液檢測、超音波檢測等來評估糙齒海豚的生理健康狀態。

新北市動保處表示，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可與「海洋保育類野生動物救援組織網」(MARN)聯繫，或通報海巡署或新北市動保處。

糙齒海豚昨晚安置八斗子岸置中心。圖／新北市動保處提供
糙齒海豚昨晚安置八斗子岸置中心。圖／新北市動保處提供

鯨豚 海豚 海巡署 保育類野生動物 野放
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

八里活體糙齒海豚擱淺 急送基隆八斗子救援站救援

颱風海葵剛離境 台南沿海2隻海豚擱淺

瓶鼻海豚擱淺黃金海岸沙灘 眾人合力抬入海牠又被衝上岸

花蓮禁沙灘車遊客少6成 議會將召開會議討論解決方式

相關新聞

體虛糙齒海豚擱淺八里 送岸置中心療養擇期野放

新北市八里區海域昨下午5時許，海巡隊員在挖子尾發現鯨豚擱淺，且發現該海豚身體虛弱，動保處通知新北救難協會八里分會動員調派...

影／撞到了車子還想跑 台南警揪出2肇逃駕駛究責

台南市警三分局5日及6日接獲兩起肇事逃逸案件，發現兩名駕駛駕車不慎撞擊停放路旁轎車後，卻未依規定處置，逕自離開現場，事後...

煮食忘關火？高雄今晨巷弄瓦房冒火舌 獨居老人喪命

高雄大樹區安和街巷弄一處民宅今天上午8時20分許冒出火舌濃煙，警消獲報趕緊前往援救，消防隊緊急灌救，火勢在10分鐘後撲滅...

詐騙集團太猖狂 知名牧師張茂松遭到冒名

詐騙集團實在太猖狂，居然把腦筋動到教會。新店行道會的創會牧師張茂松，日前發現假冒他臉書、Line，或者是IG的詐騙集團，...

北巿女警斜槓當直播主反詐 網友抖內留言：可以留LINE嗎？

為了讓全民反詐觀念更深入年輕人心中，台北市文山二警分局特地派出兩名女警官，斜槓人生擔任直播主，與17LIVE平台合作推出...

影／跆拳國手傷退難生活加入詐團 3南警追捕仍難壓制

詐騙橫行、因為獲利高吸引許多民眾加入，曾是跆拳道國手的康姓男子受傷後找工作不順利，竟然也加入詐騙集團，昨天警方追捕時3名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦