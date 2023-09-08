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影／撞到了車子還想跑 台南警揪出2肇逃駕駛究責

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局5日及6日接獲兩起肇事逃逸案件，發現兩名駕駛駕車不慎撞擊停放路旁轎車後，卻未依規定處置，逕自離開現場，事後經車主報警，追出肇事者涉肇事逃逸，並依道路交通管理處罰條例第62條規定製單舉發，依法可處1千元以上3千元以下罰鍰，吊扣駕照1至3個月。

市警三分局和順派出所5日接獲洪姓民眾報案，指上午9時許將轎車停放在安南區長和路一段路旁停車格後便去上班，至當日下午6時許，要來取車時，發現遭不明車輛撞損。

無獨有偶，安中派出所6日也接獲吳姓車主報案，指車輛停放在安中路一段巷內，當日晚間疑似聽到碰撞聲音，出門查看，就發現轎車遭撞損。然而，兩事故肇事者均不見蹤影。

市警三分局指出，受理報案後，立即派遣員警至事故地點調查，調閱現場及沿線道路監視器，逐步清查過濾可疑車輛，查知兩起肇逃案件對造當事人，通知到案說明。經比對相關車損痕跡與報案人車損位置一致，證實涉嫌未依規定處置肇事後逃逸，均依道路管理處罰條例第62條規定製單舉發。

警方提醒，發生交通事故應依規定處置，依道路管理處罰條例第62條規定「肇事後無人受傷或死亡而未依規定處置，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1至3個月；致人受傷或死亡者，應即採取救護措施，並通知警察機關處理，不得任意移動車輛及現場跡證，違反者處3千元以上9千元以下罰鍰，逃逸者，吊銷其駕駛執照」，切勿逕自離開現場，維護當事雙方權益

民眾報案指5日上午9時許將轎車停放在安南區長和路一段路旁停車格後便去上班，至當日下午6時許，要來取車時，發現車輛遭不明車輛撞損。圖／讀者提供
民眾報案指5日上午9時許將轎車停放在安南區長和路一段路旁停車格後便去上班，至當日下午6時許，要來取車時，發現車輛遭不明車輛撞損。圖／讀者提供
警方經比對相關車損痕跡與報案人車損位置一致，證實涉嫌未依規定處置肇事後逃逸，均依道路管理處罰條例第62條規定製單舉發。圖／讀者提供
警方經比對相關車損痕跡與報案人車損位置一致，證實涉嫌未依規定處置肇事後逃逸，均依道路管理處罰條例第62條規定製單舉發。圖／讀者提供

車主 肇逃

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