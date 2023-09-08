快訊

疑感情糾紛惹殺機！台中KTV少年持刀刺死18歲男

建商「繼續施工」公文曝光 建管處：當時未全面開挖

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定 中旬至月底降雨偏少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙集團太猖狂 知名牧師張茂松遭到冒名

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

詐騙集團實在太猖狂，居然把腦筋動到教會。新店行道會的創會牧師張茂松，日前發現假冒他臉書、Line，或者是IG的詐騙集團，想詐財擬做愛心捐款的教會弟兄姊妹，已經緊急透過教會的各牧區及小組通知新店行道會的三千多名教友。

新店行道會在新店有三民堂跟美河堂兩個教堂，有三千多名的教友，勤於講道、深獲會眾信賴的張茂松，因此被詐騙集團盯上在社群冒用他的名號。

假冒張茂松臉書、LINE或IG的詐騙手法，包括直接私訊個人說要匯款做善事，新店行道會對此強調，這都是騙人的，呼籲千萬不要上當：「張牧師不會私訊大家匯款，教會所有的慈善工作一定是公開佈達，並且透過教會帳號收款，也向會眾呼籲，如果有任何奇怪的訊息，務必跟教會小組的小組長或傳道人確認。」

此外，由於新店行道會在周四晚間所舉辦的禱告會，也有很多新店行道會之外的弟兄姊妹參加，新店行道會也向外呼籲，外堂的基督徒可能也會收到相同的詐騙，目前已經有發現有外堂的弟兄姊妹，因為詐團操作而以為自己捐款給孤兒院，令張茂松更驚覺事態嚴重，行道會也因此緊急動員對外示警。

詐騙集團

延伸閱讀

誤信股票投資群組陷阱 台南老翁險被騙100萬元

新北新店央北重劃區尖峰已現塞車夢魘 地方盼建環河高架快速道

影／午後大雨狂下！新北新店道路淹成滾滾黃河 土石滑落釀交通中斷

營養午餐備用菜品運用率低 這國小用這招降低剩食問題

相關新聞

詐騙集團太猖狂 知名牧師張茂松遭到冒名

詐騙集團實在太猖狂，居然把腦筋動到教會。新店行道會的創會牧師張茂松，日前發現假冒他臉書、Line，或者是IG的詐騙集團，...

北巿女警斜槓當直播主反詐 網友抖內留言：可以留LINE嗎？

為了讓全民反詐觀念更深入年輕人心中，台北市文山二警分局特地派出兩名女警官，斜槓人生擔任直播主，與17LIVE平台合作推出...

影／跆拳國手傷退難生活加入詐團 3南警追捕仍難壓制

詐騙橫行、因為獲利高吸引許多民眾加入，曾是跆拳道國手的康姓男子受傷後找工作不順利，竟然也加入詐騙集團，昨天警方追捕時3名...

悶死或毒死？外籍運煤貨輪上昏迷亡 3陸籍船員相驗結果出爐

一艘載運煤炭的賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO（回音號）」，6日晚間經過花蓮外海，3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，...

羽球場聊天突遭惡煞持刀猛砍　汐止男被砍3刀當場濺血

新北市汐止區茄苳橋下羽球場今晚發生砍人案。19歲男子今天晚間9時許在羽球場與朋友聊天時，突然有一群人持刀衝上前朝他揮砍，...

影／公車拋錨幹道上 新莊女警也想推…眾人趕緊讓位

新北市新莊區今天清晨交通尖峰時段，有1輛公車拋錨在主要幹道中正路，警員唐緁玲巡邏經過發現，先到前方疏導交通再折返協助推車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦