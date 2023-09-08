詐騙集團太猖狂 知名牧師張茂松遭到冒名

詐騙集團實在太猖狂，居然把腦筋動到教會。新店行道會的創會牧師張茂松，日前發現假冒他臉書、Line，或者是IG的詐騙集團，想詐財擬做愛心捐款的教會弟兄姊妹，已經緊急透過教會的各牧區及小組通知新店行道會的三千多名教友。

新店行道會在新店有三民堂跟美河堂兩個教堂，有三千多名的教友，勤於講道、深獲會眾信賴的張茂松，因此被詐騙集團盯上在社群冒用他的名號。

假冒張茂松臉書、LINE或IG的詐騙手法，包括直接私訊個人說要匯款做善事，新店行道會對此強調，這都是騙人的，呼籲千萬不要上當：「張牧師不會私訊大家匯款，教會所有的慈善工作一定是公開佈達，並且透過教會帳號收款，也向會眾呼籲，如果有任何奇怪的訊息，務必跟教會小組的小組長或傳道人確認。」

此外，由於新店行道會在周四晚間所舉辦的禱告會，也有很多新店行道會之外的弟兄姊妹參加，新店行道會也向外呼籲，外堂的基督徒可能也會收到相同的詐騙，目前已經有發現有外堂的弟兄姊妹，因為詐團操作而以為自己捐款給孤兒院，令張茂松更驚覺事態嚴重，行道會也因此緊急動員對外示警。