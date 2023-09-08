悶死或毒死？外籍運煤貨輪上昏迷亡 3陸籍船員相驗結果出爐

一艘載運煤炭的賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO（回音號）」，6日晚間經過花蓮外海，3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，海巡、空勤齊動員將三人吊掛送醫，仍然不治。花蓮檢方昨天相驗，初步認為3人都是缺氧窒息，已排定11日解剖確認死因。

回音號船長230公尺，吃水13.5公尺，體積龐大，鄰近的花蓮港與和平港目前暫無可容納的船席。相關單位正交涉，預計最快9日中午後花蓮港就可空出船席，讓回音號駛入靠泊，由花蓮檢方會同勞檢、鑑識單位登船勘驗。

回音號為散裝貨輪，這趟載運煤炭來台，原定10日抵達和平港，6日晚間8時經過花蓮外海時，以無線電通報船上有3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，經海巡、空勤、消防等單位合力，晚間10時許冒險陸續在海上吊掛，送往花蓮港23號碼頭，再由救護車分別送到門諾醫院、國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院搶救，但三人到院前已經失去呼吸心跳，急救後仍告不治，初步懷疑與呼吸到艙內煤炭毒性氣體有關。

據了解，回音號船上當時約有20名工作人員，死亡的3人分別是54歲姚姓、33歲李姓及27歲劉姓男子，都是中國大陸籍，目前遺體暫時冰存在醫院，檢方已透過代理行設法聯絡家屬，昨天下午相驗，初判是缺氧窒息，將進一步解剖後確認死因。