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嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 眾人眼前突下陷…1樓已消失

大直建案造成民宅傾斜下陷 蔣萬安曝：工地連續壁已破裂

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北即時報導

台北市大直街一處都更重建海砂屋建案，施工造成鄰房傾斜嚴重下陷，共有6棟房屋有傾斜狀況，市府緊急疏散35戶、總共144人。台北市長蔣萬安晚間前往現場，公布3項緊急處置措施。蔣萬安說，初步了解，施工的工地現場因往下開挖3層，但沒有馬上做大底，造成連續壁都已破裂，即刻用灌漿方式，讓壓力再把它撐回，維持平衡。

蔣萬安說，今天傍晚，大直街旁邊工地施工，造成周邊6棟房屋有傾斜的狀況，第一時間在8時34分，接到通報之後，EOC同仁趕赴現場，即刻疏散，後來疏散範圍擴大，也協助安排住戶去旅館。

蔣萬安表示，即刻的處理方式就是灌漿，希望以灌漿方式，壓力先維持平衡，避免房屋再嚴重傾斜，第一時間李四川副市長也即刻調度了水車到現場，緊急處置並擴大疏散，同時持續監控。

經初步了解，新建工程地上12層、地下3層，往下開挖時，還來不及做大底，就已經承受不住壓力，造成旁邊建物就往下沉，出現傾斜。

蔣萬安說明處置方式，第一，市民的安全最重要，安排疏散，第二是緊急處置，先用灌漿、一開始灌水；第三，後續先確保不要再持續傾斜，周邊擴大疏散，嚴重傾斜到一樓不見的建物可能必須要拆除，會以最好的方式協助住戶，市府會盡可能協助後續照顧、滿足他們的需求。

由於有少部分的住戶疏散時匆忙，想要回來拿取一些個人物品，但蔣萬安說，基本上以生命安全為最重要考量，現階段不同意他們回到現場，相關安置處理好後，等情況穩定，才會讓住戶回到現場。 由於有民眾向議員反映，大概8個月前發現就有傾斜的狀況，蔣萬安說，「這個我要再了解」。

台北市長蔣萬安至實踐大學探視民眾。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安至實踐大學探視民眾。圖／北市府提供
台北市大直街一處都更重建海砂屋建案，施工造成鄰房傾斜嚴重下陷，共有6棟房屋有傾斜的狀況，緊急疏散35戶、總共144人。台北市長蔣萬安晚間前往現場。記者洪子凱／攝影
台北市大直街一處都更重建海砂屋建案，施工造成鄰房傾斜嚴重下陷，共有6棟房屋有傾斜的狀況，緊急疏散35戶、總共144人。台北市長蔣萬安晚間前往現場。記者洪子凱／攝影

蔣萬安

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