刑警替業者查個資 違章建築扯出學姐黃瀞瑩辦公室主任涉偽造文書

北市警局顏姓小隊長，疑在任職北投分局偵查隊期間，涉替楊姓修車廠業者查詢個資，涉犯洩漏國防以外秘密、偽造文書等罪嫌。今檢廉搜索多處，約談顏小隊長，楊姓業者和時任前議員林瑞圖服務處史姓女主任等3人，史女現職為民眾黨議員黃瀞瑩辦公室主任。3名被告今晚移送士檢複訊，顏、楊均10萬元交保，史女無保請回。

據了解，北投承德路六段一家修車廠為鐵皮違章建築，周遭人員皆知，楊姓業者曾是ＢＭＷ業務，經營修車場後生意絡繹不絕，為求順利營業，請託士林北投區資深老牌前議員林瑞圖，尋求解決方案，避免違章建築遭取締，盼能變更地目，當時由時任林瑞圖辦公室主任史女處理這起選民服務。

據悉，史女為資深的議員助理，目前現職為民眾黨議員黃瀞瑩辦公室主任，今晚因涉嫌偽造文書罪嫌，經廉政署移送複訊，檢方訊後無保請回。黃瀞瑩今夜表示，她剛得知此消息，目前還在了解中，但一切都會配合司法調查。

日前檢廉接獲檢舉，時任北投分局偵查隊顏姓小隊長，疑似與修車廠業者關係密切，涉嫌替業者查詢民眾個資，2018年至2021年間，楊姓老闆疑似為應徵員工，請顏幫忙用警用系統查詢應徵者有無前科。

今早專案小組兵搜索顏員中正一分局辦公室、住家等多處，帶回顏員、楊姓業者、史女等3名被告，並通知北投分局吳姓偵查佐、北市建築管理工程處人員到案作證。

顏小隊長等3人今至地檢署複訊，均不發一語，檢方火速訊問後，顏、楊涉偽造文書罪嫌及違反個資法，身為警察的顏，多一條涉犯洩密罪嫌，2人10萬元交保，史女無保請回。