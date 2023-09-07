北市大樓「牆龜裂、屋傾斜」　警消急疏散設立指揮站

台北市中山區大直街一棟住宅大樓今晚發生房屋傾斜、牆體龜裂，居民發現後逃出報警，警消介入後疏散25戶居民，封鎖現場並架設前進指揮站，同時通報工務單位協處，初判大樓是受一旁大樓新建工程施工問題影響，確切事因有待調查。

台北市消防局表示，今晚8時29分獲報，大直街94巷1弄1、3、5、7、9號等連棟民宅有龜裂狀況，派員到場後展開疏散現場25戶居民並管制現場，架設前進指揮站，同時通報工務單位到場協處，現場無人受傷。