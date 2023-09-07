北市大樓「牆龜裂、屋傾斜」 警消急疏散設立指揮站
台北市中山區大直街一棟住宅大樓今晚發生房屋傾斜、牆體龜裂，居民發現後逃出報警，警消介入後疏散25戶居民，封鎖現場並架設前進指揮站，同時通報工務單位協處，初判大樓是受一旁大樓新建工程施工問題影響，確切事因有待調查。
台北市消防局表示，今晚8時29分獲報，大直街94巷1弄1、3、5、7、9號等連棟民宅有龜裂狀況，派員到場後展開疏散現場25戶居民並管制現場，架設前進指揮站，同時通報工務單位到場協處，現場無人受傷。
台北市警局中山分局警方表示，員警會同消防員到場查看後，大樓附近有大樓新建工程人員在施工，正在進行開挖地下連續壁最後一層的工程，不排除大樓牆壁龜裂、變形、傾斜是因土質及施工問題導致，為避免房屋倒塌，已請警消灌水穩定地質，警方也已派員到場管制交通，避免民眾靠近危險。
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