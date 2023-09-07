嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 突然嚴重下陷…1樓已消失

台北市大直一處都更重建海砂屋建案，今晚突傳巨響，住戶發現一樓外牆變形、房屋傾斜，立刻逃離報警，警消疏散25戶居民、封鎖現場並設置前進指揮站。但就在副市長李四川抵達現場不久，其中一棟房子再度「軟腳」嚴重下陷，一樓已經不見，現場人員驚叫連連，警消進一步擴大封鎖。

警、消晚間獲報到場疏散25戶居民，初判大樓變形原因與鄰近的大樓新建工程施工有關，未料警消封鎖現場、架設前進指揮站後，大樓深夜再次「軟腳」變形。

目擊者驚呼「太扯！大樓直接在眼前塌陷」，今晚近11時，該棟大樓在民眾、警消面前發出聲響，隨後一角向下塌陷，原本僅是一樓鐵窗、外牆變形的大樓，整棟大樓面顯傾斜，現場指揮人員見狀立刻要求眾人向後退，並以大聲公大喊「各位住戶，就算住不同棟的，也請先撤離。」

目前現場擴大封鎖範圍，後續相關局處正研擬處置方案當中。目擊現場的議員陳怡君指出，房子已經嚴重傾斜，一樓看不見了，但對面住戶和陷下去的大樓已疏散民眾。