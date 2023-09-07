影／公車拋錨幹道上 新莊女警也想推…眾人趕緊讓位

新北市新莊區今天清晨交通尖峰時段，有1輛公車拋錨在主要幹道中正路，警員唐緁玲巡邏經過發現，先到前方疏導交通再折返協助推車，卻發現已經站滿整排人，脫口而出：「我要推哪裡啊？」大家看她這麼想幫忙，趕緊讓出位子來，合力推車靠路旁。民眾還截圖上傳臉書。

新莊警分局福營派出所警員廖文嘉、唐緁玲，今天清晨7時許巡邏發現有1輛首都客運藍2線公車，拋錨卡在中正路、中環路口車道上，造成後方大塞車，一路塞到輔仁大學附近。

他們先通報請正在附近執勤的交通分隊警員許敏哲、邱巍、張瀚中趕來協助疏導車流，並等候客運公司派維修技師到場。技師處理之後，公車雖然無法正常行駛，但已恢復少許動力，決定先將公車推到路旁。

這時警員唐緁玲快跑到公車前方，引導停紅燈的汽機車駛離讓出空間，接著又快跑折返公車後面想要協助推車，卻發現已經站滿5個人未留空隙。

她氣喘吁吁脫口而出：「我要推哪裡啊？」大家看她這麼想幫忙，趕緊讓出1個位子來，後來包括5名員警、1名技師、數名熱心路人，合力把龐然大物公車推到路旁等待拖吊。