烏來民宿晚間竄出大量濃煙 救出12名旅客及員工

新北市烏來區一間民宅今晚發生火警，屋內冒出大量濃煙，一度傳出有人員受困，新北市消防局調派大批人車前往搶救，不到半小時即將火勢撲滅，順利救出旅客及員工共12人，所幸無人受傷，至於起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今晚8時34分獲報，烏來區西羅岸路一間民宿發生火災，有大量黑煙竄出，消防局第四救災救護大隊共出動26車50人前往搶救。

消防人車趕抵現場確認該民宿為3層樓建物，消防人員到場後立即佈水線並行人命搜救，並將火勢侷限在2樓，於晚上8時57分將火勢完全熄滅，消防人員包括在民宿地下室找到避難的5名遊客及1名員工，總共疏散撤離旅客及員工共12人，經逐一確認沒有人員受困或傷亡。