烏來民宿晚間竄出大量濃煙 救出12名旅客及員工
新北市烏來區一間民宅今晚發生火警，屋內冒出大量濃煙，一度傳出有人員受困，新北市消防局調派大批人車前往搶救，不到半小時即將火勢撲滅，順利救出旅客及員工共12人，所幸無人受傷，至於起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今晚8時34分獲報，烏來區西羅岸路一間民宿發生火災，有大量黑煙竄出，消防局第四救災救護大隊共出動26車50人前往搶救。
消防人車趕抵現場確認該民宿為3層樓建物，消防人員到場後立即佈水線並行人命搜救，並將火勢侷限在2樓，於晚上8時57分將火勢完全熄滅，消防人員包括在民宿地下室找到避難的5名遊客及1名員工，總共疏散撤離旅客及員工共12人，經逐一確認沒有人員受困或傷亡。
經初步清查，這起火警為燃燒民宿2樓公共空間的沙發櫃檯及雜物，燃燒面積約25平方公尺，至於起火原因有待進一步調查釐清。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言