高雄7個月內15起冷氣機起火意外 消防局歸咎2肇因

夏天悶熱，躲冷氣房最涼！但高雄市1月至7月已發生15起冷氣機起火事故，消防局調查發現，起火機型多為分離式冷氣室外機，起火位置在電源及內部配線，研判和近日連續降雨的環境濕度以及使用率過高致引發火災。

高市消防局指出，高雄夏季高溫炎熱，動輒34、35度高溫，令人受不了，民眾在享受冷氣帶來涼爽之際，也應注意冷氣潛藏的火災風險。

根據消防局的統計資料顯示，高雄市今年1月至7月為止，共發生15起冷氣機起火意外，消防火災調查科在事故後調查，發現冷氣起火機型多為分離式冷氣室外機，起火的位置主要在電源及內部配線。

火調科研判冷氣機起火和近日連續降雨、環境溼度上升有關，從起火的冷氣機機齡來看，多數著火的冷氣安裝使用均逾5年以上，起火原因和長時間疏於維護保養有相當的關連性。

火調科調查分析15起冷氣起火原因，其中一個肇因是「環境溼度影響」，經比對冷氣機火災發生日期及高雄市每日降雨情形，發現冷氣機火災發生前數日或發生當日，均有降雨情形，顯示環境溼度較高，易造成電器產品故障，進而引發火災。

另一個肇因為「使用頻率高」，火調科分析，依中央氣象局統計，今年以來每日高溫屢破紀錄，冷氣設備使用頻率及時間較往年高且使用時間長，冷氣在長時間運轉下可能造成產品過熱。

此外，調查也發現，部分冷氣機起火的案件中，室外機安裝位置排熱效果不佳，或是周遭堆放大量雜物，也易造成熱蓄積使冷氣設備故障或過負荷，導致火災發生。

火調科指出，發生問題的冷氣機，使用期間多超過5 年以上，再加上冷氣機火災好發於春夏交際期間之後，且起火位置多以線路為主，研判可能於秋冬季氣溫涼爽時，疏於進行冷氣設備維護保養，氣溫上升時，直接開啟冷氣使用，在溼度及使用頻率等狀況出差錯後，易釀火災。