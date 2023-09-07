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驚悚畫面曝！桃園5歲童衝出車道被撞飛 頭部受創送醫
桃園市桃園區昨下午發生一起驚悚車禍，一名李姓男子開車行經保定三街時，看見對向車輛違停且車門敞開，結果下秒突然衝出一名小男童，閃避不及直接撞上，男童被撞後噴飛倒地，駕駛嚇得大叫，恐怖畫面曝光。
昨下午4點多，李男開車自保定三街往保定三街89巷方向行駛，當時一輛灰色轎車違停在左側對向，後座車門敞開，正當李男接近準備會車時，灰色轎車後座突然衝出一名小男童，駕駛閃避不及直接撞上，男童當場噴飛倒地，李男嚇得大叫緊急煞車，過程相當驚悚。
警方獲報到場，發現事發路口無監視器，根據民眾提供的行車記錄器畫面，當時張姓男童由車輛左後方下車後往對向奔跑，遭李姓男子駕駛的小客車擦撞後倒地受傷，警方獲報立即趕現場將傷患送醫，經現場實施酒測，李男酒精值為零。
據了解，受傷的張姓男童年僅5歲，被車撞倒後其父母著急向附近社區警衛求救，男童經送醫後頭部受創，目前還在治療觀察中。警方表示，肇事責任正在釐清中，後續將針對違規部分製單舉發。
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