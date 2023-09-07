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尋回遺失125萬印尼盾與護照 印尼遊客力讚台灣人拾金不昧

中央社／ 台中7日電

印尼籍男子哈迪日前來台旅遊，遺失隨身裝有125萬印尼盾與護照的背包，有民眾拾獲送至台中文昌派出所，哈迪在民眾的告知下到警局領回，他力讚台灣民眾拾金不昧，並感謝警方協助。

台中市政府警察局第5分局今天發布新聞稿表示，文昌派出所警員陳宗麟4日中午在所內服勤時，期間有民眾到派出所報案稱，在北屯區青島路上拾獲一個黑色背包。

警方將背包打開並清點包內物品，清點完畢後發現有125萬印尼盾（約新台幣2600元）及外國護照，疑似是1名外籍人士不慎遺失，立即依規定受理拾得物後，並透過護照聯絡印尼在台辦事處協助尋人。

正當警方等待辦事處的消息時，印尼籍男子哈迪與同行友人走進派出所內，告知警方自己的包包遺失，原來哈迪是來台旅遊，發現包包不見後，立即跟朋友反映，2人沿路尋找並詢問附近店家。

經民眾告知已將包包拿至派出所，2人隨即到所內詢問，哈迪力讚台灣民眾有善心、拾金不昧，並感謝警方的協助。

台中市警察局第5分局文昌派出所日前接獲民眾報案，稱在北屯區拾獲一個黑色背包，經警方打開清點包內物品，發現有125萬餘元印尼盾及外國護照，遺失包包的印尼籍遊客隨後循線前往領回失物。（警方提供） 中央社
台中市警察局第5分局文昌派出所日前接獲民眾報案，稱在北屯區拾獲一個黑色背包，經警方打開清點包內物品，發現有125萬餘元印尼盾及外國護照，遺失包包的印尼籍遊客隨後循線前往領回失物。（警方提供） 中央社

印尼 護照

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