尋回遺失125萬印尼盾與護照 印尼遊客力讚台灣人拾金不昧
印尼籍男子哈迪日前來台旅遊，遺失隨身裝有125萬印尼盾與護照的背包，有民眾拾獲送至台中文昌派出所，哈迪在民眾的告知下到警局領回，他力讚台灣民眾拾金不昧，並感謝警方協助。
台中市政府警察局第5分局今天發布新聞稿表示，文昌派出所警員陳宗麟4日中午在所內服勤時，期間有民眾到派出所報案稱，在北屯區青島路上拾獲一個黑色背包。
警方將背包打開並清點包內物品，清點完畢後發現有125萬印尼盾（約新台幣2600元）及外國護照，疑似是1名外籍人士不慎遺失，立即依規定受理拾得物後，並透過護照聯絡印尼在台辦事處協助尋人。
正當警方等待辦事處的消息時，印尼籍男子哈迪與同行友人走進派出所內，告知警方自己的包包遺失，原來哈迪是來台旅遊，發現包包不見後，立即跟朋友反映，2人沿路尋找並詢問附近店家。
經民眾告知已將包包拿至派出所，2人隨即到所內詢問，哈迪力讚台灣民眾有善心、拾金不昧，並感謝警方的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言