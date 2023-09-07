影／BMW國道五楊高架打水漂 失控滑撞貨車再回彈撞護欄

國道一號五楊高架平均離地約10層樓高，昨天北部下大雨，1輛BMW跑旅疑因下坡路面濕滑失控，在北向泰山轉接道先衝往左邊撞貨車，又彈回右邊橫越2線車道撞護欄，幸好沒有造成人員傷亡，但已嚇出一身冷汗。

據了解，56歲林姓男子昨天下午2時30分左右，駕駛白色BMW 320i GT跑旅車款，沿著五楊高架向北行駛，當時天空下大雨，經過林口泰山路段長下坡之後，車道在泰山轉接道開始分流，2線直行銜接五汐高架，2線往左下坡通往平面五股交流道。

林男的BMW原本在最右側車道準備直行，疑因打水漂失控，猛然往左橫跨2車道和槽化線，側面衝撞由23歲李姓司機駕駛，正在排隊下泰山轉接道的小貨車。BMW接著又彈向右邊衝撞外側護欄停下，嚇壞許多目擊車輛駕駛。

警方獲報趕抵，幸好2輛車的駕駛都有繫妥安全帶、均未飲酒、沒人受傷，詳細肇因有待進一步調查釐清。國道公路警察局呼籲，雨天行車應加大安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定期檢查胎紋，遇到水漂效勿驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切忌急踩剎車，否則更會打滑失控。

後方車輛的行車記錄器拍下整個過程，事後公開在臉書社團爆料公社，許多網友直言是BMW車速太快造成，尤其下大雨更容易打滑漂移，且算幸運因為沒差多遠就會撞上分隔島的水泥前緣，後果必定非常嚴重。

白色BMW疑因車速太快打水漂，昨天在國道一號五楊高架北向泰山轉接道，失控先衝往左邊撞貨車，又彈回右邊橫越2線車道撞護欄。圖／翻攝臉書爆料公社 白色BMW疑因車速太快打水漂，昨天在國道一號五楊高架北向泰山轉接道，失控先衝往左邊撞貨車，又彈回右邊橫越2線車道撞護欄。圖／翻攝臉書爆料公社 白色BMW疑因車速太快打水漂，昨天在國道一號五楊高架北向泰山轉接道，失控先衝往左邊撞貨車，又彈回右邊橫越2線車道撞護欄。圖／翻攝臉書爆料公社