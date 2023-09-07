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內壢車站男子落軌亡列車延誤 「平交道塞30分鐘」人車全卡住

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台鐵114自強號北上列車今中午12點27分許，行經桃園內壢車站時，一名年約40歲男子在列車進站時突落軌，當場遭撞擊身亡。消防人員獲報到場，男子已明顯死亡，警方正確認死者身分調查釐清中。事發後桃園至中壢間路段單線行車，造成後續列車全誤點，結果有列車因此卡在平交道超過30分鐘，人車全卡住。

當時該名男子站在內壢車站內，突在火車進站前落軌，導致正準備駛進內壢站西正線的台鐵114自強號列車剎車不及，當場撞上男子，消防人員到場後發現男子臟器外露明顯死亡。鐵警表示，事發後桃園=內壢=中壢間以東正線單線行車，車上旅客由1006次於月台上接駁，間隔約35分。

對此有民眾下午3點多行經桃園往內壢站間的玉山街平交道，發現有列車停在平交道上，柵欄已放下超過30分鐘。初步了解，因為列車目前僅以單線行車，造成鐵軌塞車，結果平面路段車輛也因此受柵欄阻擋無法通過，對此警方已在場針對人車進行疏導，請用路人繞道而行。

台鐵114自強號北上列車今中午行經桃園內壢車站，一名男子突落軌遭撞身亡。圖／民眾提供
台鐵114自強號北上列車今中午行經桃園內壢車站，一名男子突落軌遭撞身亡。圖／民眾提供
列車目前僅以單線行車，造成鐵軌塞車，結果平面路段車輛也因此卡住無法通過。圖／民眾提供
列車目前僅以單線行車，造成鐵軌塞車，結果平面路段車輛也因此卡住無法通過。圖／民眾提供
事發後桃園至中壢間路段單線行車，造成後續列車全誤點。圖／民眾提供
事發後桃園至中壢間路段單線行車，造成後續列車全誤點。圖／民眾提供

桃園 自強號

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