內壢車站男子落軌亡列車延誤 「平交道塞30分鐘」人車全卡住

台鐵114自強號北上列車今中午12點27分許，行經桃園內壢車站時，一名年約40歲男子在列車進站時突落軌，當場遭撞擊身亡。消防人員獲報到場，男子已明顯死亡，警方正確認死者身分調查釐清中。事發後桃園至中壢間路段單線行車，造成後續列車全誤點，結果有列車因此卡在平交道超過30分鐘，人車全卡住。

當時該名男子站在內壢車站內，突在火車進站前落軌，導致正準備駛進內壢站西正線的台鐵114自強號列車剎車不及，當場撞上男子，消防人員到場後發現男子臟器外露明顯死亡。鐵警表示，事發後桃園=內壢=中壢間以東正線單線行車，車上旅客由1006次於月台上接駁，間隔約35分。